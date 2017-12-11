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Разгром ИГ в Сирии: Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор освобождены благодаря ВКС РФ
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    Разгром ИГ в Сирии: Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор освобождены благодаря ВКС РФ

    8:44  11 Декабря 2017  /обновлено: 8:49  11 Декабря 2017
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    Разгром ИГ в Сирии: Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор освобождены благодаря ВКС РФ

    Москва, 11 декабря. Несмотря на то, что военные действия в Сирии еще продолжаются — отряды террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 отошли в пустыню и пытаются выбрать подходящий момент для контратаки — благодаря вмешательству России на поле боя и на международной арене Сирийской Арабской Республике больше не грозит превращение в вотчину международных террористических группировок: страну без власти, законов и четких границ, которую хотели создать на Ближнем Востоке покровители террористов. Теперь вся территория Сирии контролируется правительственной армией, представляющей законную власть в стране.

    Разгром ИГ в Сирии: Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор освобождены благодаря ВКС РФ

    Помощь России, в 2015 году отправившей свои Воздушно-космические силы для борьбы с террористами в Сирию, оказалась неоценимой, и охватила все стороны жизни сирийского народа: в то время как поддержка ВКС РФ позволила переломить ход войны и постепенно вернуть под контроль правительства в Дамаске Алеппо, Пальмиру и Дейр-эз-Зор, российские военные медики оказывали помощь мирным жителям, а политики помогали отстаивать интересы Сирии на международных площадках и поддерживали возвращение культуры в разрушенную страну — характерным примером может служить беспрецедентный концерт классической музыки в освобожденной от вандалов ИГ1 древней Пальмире.

    Разгром ИГ в Сирии: Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор освобождены благодаря ВКС РФ

    Политическая поддержка России позволила организовать мирные межсирийские переговоры в Астане, наладив взаимодействие не только со вторым крупным союзником Сирии — Ираном — но и с Турцией, выступавшей против Дамаска. Это позволило добиться крупнейшего достижения — создать зоны деэскалации, где впервые за несколько лет люди смогли жить спокойно, не опасаясь обстрелов и нападений каждый день. Кроме того, площадка в Астане позволила наконец запустить процесс мирных переговоров — те оппозиционные сил, которые в принципе хотели конца войны, предпочли договориться между собой и сесть за стол переговоров с Дамаском. В дальнейшем на переговорах в Женеве должно начаться признание новой Сирии как полноценного международного игрока с собственными правами и интересами.

    Разгром ИГ в Сирии: Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор освобождены благодаря ВКС РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #сирия #алеппо #дамаск #дейр-эз-зор #пальмира
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