Шойгу рассказал о подготовке Минобороны РФ к форуму «Армия-2018»

Москва, 11 декабря. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу рассказал о том, что военное ведомство уже готовится к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Как отметил Шойгу, мероприятие планируют провести в августе 2018 года. Он подчеркнул, что форум ежегодно подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники

Как пишет ТАСС, Шойгу также добавил, что в рамках мероприятия созданы необходимые условия для конструктивного общения и обмена опытом производителей и покупателей этого вида продукции.