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Шойгу рассказал о подготовке Минобороны РФ к форуму «Армия-2018»
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    Шойгу рассказал о подготовке Минобороны РФ к форуму «Армия-2018»

    8:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 8:03  11 Декабря 2017
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    Шойгу рассказал о подготовке Минобороны РФ к форуму «Армия-2018»

    Москва, 11 декабря. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу рассказал о том, что военное ведомство уже готовится к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2018».

    Как отметил Шойгу, мероприятие планируют провести в августе 2018 года. Он подчеркнул, что форум ежегодно подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники

    Как пишет ТАСС, Шойгу также добавил, что в рамках мероприятия созданы необходимые условия для конструктивного общения и обмена опытом производителей и покупателей этого вида продукции. 

    Шойгу рассказал о подготовке Минобороны РФ к форуму «Армия-2018»

    Автор: Алия Садыкова
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    #минобороны #шойгу
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