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Украина
Мы боремся между собой: в Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина
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    Мы боремся между собой: в Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина

    7:57  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:58  11 Декабря 2017
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    Мы боремся между собой: в Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина

    Киев, 11 декабря. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил в прямом эфире о том, что конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к гибели всей Украины. 

    Начальник САП отметил, что «стычки между его ведомством, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и ГПУ способны привести к войне, а ее жертвой станет Украина». 

    Мы боремся между собой: в Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина

    По словам Холодницкого, жертвы есть на каждой войне, однако в этом конкретном случае ею станет Украина, поскольку ведомства воюют между собой, передает украинский телеканал ТСН.

    «Жертвой будет, наконец, вся страна, поскольку вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — подчеркнул Холодницкий.

    Глава САП также отметил, что происходящей ситуацией «недовольны в Соединенных Штатах». 

    Напомним, на сегодняшний день в Киеве работают две структуры, курирующие антикоррупционные вопросы — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). 

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #набу #гпу #антикоррупционная работа #сап #холодницкий
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