Мы боремся между собой: в Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина

Киев, 11 декабря. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил в прямом эфире о том, что конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к гибели всей Украины.

Начальник САП отметил, что «стычки между его ведомством, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и ГПУ способны привести к войне, а ее жертвой станет Украина».

По словам Холодницкого, жертвы есть на каждой войне, однако в этом конкретном случае ею станет Украина, поскольку ведомства воюют между собой, передает украинский телеканал ТСН.

«Жертвой будет, наконец, вся страна, поскольку вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой», — подчеркнул Холодницкий.

Глава САП также отметил, что происходящей ситуацией «недовольны в Соединенных Штатах».

Напомним, на сегодняшний день в Киеве работают две структуры, курирующие антикоррупционные вопросы — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).