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СШЕ: в Германии рассказали, зачем нужно создавать Соединенные Штаты Европы
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    СШЕ: в Германии рассказали, зачем нужно создавать Соединенные Штаты Европы

    7:49  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  11 Декабря 2017
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    СШЕ: в Германии рассказали, зачем нужно создавать Соединенные Штаты Европы

    Берлин, 11 декабря. Немецкие политики, один за другим, подхватывают идею создания через несколько лет СШЕ - Соединенных Штатов Европы.

    Как сообщает «Газета.ru», вслед за лидером Социал-демократической парии Германии Мартином Шульцом, на сей раз идею создания нового образования поддержал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

    «Мир меняется, Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем», — заявил руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

    Как напоминают «Известия», ранее об идее создании СШЕ заикнулся бывший кандидат на пост канцлера Мартин Шульц, заявив, что «необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу».

    «Эта идея является реальной, возможно, лишь для поколения моих внуков», — цитирует ТАСС министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая также высказалась на тему в эфире канала ZDF.

     

    Автор: Константин Терехов
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    #сше #соединенные штаты европы
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