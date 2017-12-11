СШЕ: в Германии рассказали, зачем нужно создавать Соединенные Штаты Европы

Берлин, 11 декабря. Немецкие политики, один за другим, подхватывают идею создания через несколько лет СШЕ - Соединенных Штатов Европы.

Как сообщает «Газета.ru», вслед за лидером Социал-демократической парии Германии Мартином Шульцом, на сей раз идею создания нового образования поддержал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мир меняется, Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем», — заявил руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Как напоминают «Известия», ранее об идее создании СШЕ заикнулся бывший кандидат на пост канцлера Мартин Шульц, заявив, что «необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу».