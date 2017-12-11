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Общество
Шукшина будет вести новую программу на «Первом канале»
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    Шукшина будет вести новую программу на «Первом канале»

    7:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:51  11 Декабря 2017
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    Шукшина будет вести новую программу на «Первом канале»

    Москва, 10 декабря. Телеведущая и актриса Мария Шукшина после трехлетнего перерыва возвращается в эфир «Первого канала».

    Как она написала в своем аккаунте в Instagram, рабочее название новой передачи, которую она будет вести, звучит как «Рецепты счастья».

    При этом она добавила, что программа выйдет в эфир не раньше января.

    Напомним, Шукшина ранее вместе с Игорем Квашой вела программу «Жди меня». После смерти телеведущего, актриса вела передачу с Михаилом Ефремовым. 

    Шукшина будет вести новую программу на «Первом канале»

    Автор: Алия Садыкова
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    #шукшина
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