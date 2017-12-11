Шукшина будет вести новую программу на «Первом канале»

Москва, 10 декабря. Телеведущая и актриса Мария Шукшина после трехлетнего перерыва возвращается в эфир «Первого канала».

Как она написала в своем аккаунте в Instagram, рабочее название новой передачи, которую она будет вести, звучит как «Рецепты счастья».

При этом она добавила, что программа выйдет в эфир не раньше января.

Напомним, Шукшина ранее вместе с Игорем Квашой вела программу «Жди меня». После смерти телеведущего, актриса вела передачу с Михаилом Ефремовым.