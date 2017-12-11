На Чукотке поддержали решение Путина идти на выборы президента

Владивосток, 11 декабря. Представители окружного отделения партии «Единая Россия» на Чукотке поддержали решение Владимира Путина баллотироваться на выборы президента в 2018 году.

Как сообщило правительство субъекта, конференция отделения прошла в Анадыре. Участники обсудили план работы на 2018 год, а также подняли вопрос предстоящих выборов.

Как отметила глава исполкома чукотского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Войчишина, известие о том, что Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства, это хорошая новость.

При этом официальное решение о поддержке отделением кандидатуры Путина будет принято на съезде партии.

Напомним, Газета.ru писала, что две трети россиян готовы поддержать действующего президента РФ Владимира Путина.