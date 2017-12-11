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Россия
На Чукотке поддержали решение Путина идти на выборы президента
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    На Чукотке поддержали решение Путина идти на выборы президента

    8:00  11 Декабря 2017
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    На Чукотке поддержали решение Путина идти на выборы президента

    Владивосток, 11 декабря. Представители окружного отделения партии «Единая Россия» на Чукотке поддержали решение Владимира Путина баллотироваться на выборы президента в 2018 году.

    Как сообщило правительство субъекта, конференция отделения прошла в Анадыре. Участники обсудили план работы на 2018 год, а также подняли вопрос предстоящих выборов.

    Как отметила глава исполкома чукотского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Войчишина, известие о том, что Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства, это хорошая новость.

    При этом официальное решение о поддержке отделением кандидатуры Путина будет принято на съезде партии.

    Напомним, Газета.ru писала, что две трети россиян готовы поддержать действующего президента РФ Владимира Путина. 

    На Чукотке поддержали решение Путина идти на выборы президента

    Автор: Алия Садыкова
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    #выборы #путин
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