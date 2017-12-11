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Спорт
«Локомотив» планирует продлить контракт с Денисовым
Спорт
«Локомотив» планирует продлить контракт с Денисовым
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    «Локомотив» планирует продлить контракт с Денисовым

    7:46  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:46  11 Декабря 2017
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    «Локомотив» планирует продлить контракт с Денисовым

    Москва, 11 декабря. В грядущее трансферное окно клубы Российской футбольной премьер-лиги планируют продлевать контракты со своими футболистами. Главным образом акцент сделают на тех игроках, чьи договоры истекают в ближайшее время.

    Боссы столичного «Локомотива» планируют продлить соглашение с защитником Виталием Денисовым. 

    Согласно данным «Известий», 30-летним защитником в «Локо» довольны, а в раздевалке и за ее пределами он является одним из лидеров. 

    «Он пропустил начало сезона из-за неприятной травмы, но сейчас полностью восстановился, и в клубе уверены, что защитник сможет принести «Локомотиву» еще немало пользы», — рассказал источник. 

    По информации собеседника, переговоры о продлении соглашения стартовали, однако сейчас обе стороны взяли паузу.

    Впрочем, вероятность того, что российский футболист останется в московском клубе, крайне высока.

    В пресс-службе столичного «Локомотива» не стали комментировать информацию.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #москва #локомотив #денисов #рфпл
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