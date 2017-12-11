«Локомотив» планирует продлить контракт с Денисовым

Москва, 11 декабря. В грядущее трансферное окно клубы Российской футбольной премьер-лиги планируют продлевать контракты со своими футболистами. Главным образом акцент сделают на тех игроках, чьи договоры истекают в ближайшее время.

Боссы столичного «Локомотива» планируют продлить соглашение с защитником Виталием Денисовым.

Согласно данным «Известий», 30-летним защитником в «Локо» довольны, а в раздевалке и за ее пределами он является одним из лидеров.

«Он пропустил начало сезона из-за неприятной травмы, но сейчас полностью восстановился, и в клубе уверены, что защитник сможет принести «Локомотиву» еще немало пользы», — рассказал источник.

По информации собеседника, переговоры о продлении соглашения стартовали, однако сейчас обе стороны взяли паузу.

Впрочем, вероятность того, что российский футболист останется в московском клубе, крайне высока.

В пресс-службе столичного «Локомотива» не стали комментировать информацию.