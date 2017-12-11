Свитер, заряжающий гаджеты, представили в Samsung
Сеул, 11 декабря. Южно-корейский концерн Samsung запатентовал новое изобретение – «умный» свитер, от которого можно будет заряжать гаджеты.
Как сообщают «Известия», инновационная одежда будет накапливать энергию от взмахов рук в специальный аккумулятор. Для этого в свитер будет встроено специальное микрооборудование.
Датчики и процессоры будут собирать информацию об активности человека, а также собирать энергию в батарею, от которой впоследствии можно будет подзаряжать смартфоны.
Впрочем, какова будет емкость устройства – пока не сообщается, кроме того, в Samsung умолчали, каким образом можно будет стирать новый «умный» свитер.
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