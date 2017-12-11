Сорвавшие показ фильма про Донбасс активисты пожаловались на организаторов «Артдокфеста»

Москва, 11 декабря. Сорвавшие вчера в кинотеатре «Октябрь» показ украинского фильма про войну в Донбассе активисты движения SERB написали заявление в полицию, в котором обвинили организаторов фестиваля «Артдокфест» в «разжигании национальной розни». Как заявил активист Игорь Бекетов, в полиции приняли заявление и обещали провести по нему проверку.

«В этом фильме, показ которого мы сегодня сорвали, попытка расколоть общество, а также в нем есть утверждения о том, что русских и россиян надо убивать», — рассказал Бекетов в беседе с ТАСС.

Ранее активисты SERB заявили, что пришли в «Октябрь», чтобы не допустить показа фильма украинско-литовского режиссера Беаты Бубенец «Полет пули», поскольку «в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона «Айдар», воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей».

Напомним, активисты «Русского освободительного движения SERB (South-East Radical Block)» сами вчера были доставлены в московский ОВД Арбатское для дачи объяснений в связи со срывом фильма, неподчинением сотрудникам полиции и потасовками.

Напомним, вчера телеканал RT сообщал о том, что показ фильма «Полет пули» был сорван — активисты распылили в зале сильно пахнущую жидкость, после чего организатор фестиваля распорядился прервать показ и эвакуировать зал.