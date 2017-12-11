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Российский автоэкспорт два месяца подряд возглавляет Lada 4x4
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    Российский автоэкспорт два месяца подряд возглавляет Lada 4x4

    7:27  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:27  11 Декабря 2017
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    Российский автоэкспорт два месяца подряд возглавляет Lada 4x4

    Москва, 11 декабря. Внедорожник Lada 4x4 возглавил российский экспорт, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

    Отмечается, что в расчет брались поставки во все страны, не считая входящих в Таможенный союз. На долю Lada 4x4 приходится четверть поставленных за рубеж автомобилей.

    По данным экспертов, по итогам октября в иностранные государства было продано 1,9 тысячи машин.

    Российский автоэкспорт два месяца подряд возглавляет Lada 4x4

    Старое поколение Lada 4х4 построено на платформе Global Access, поэтому выпускавшийся на протяжении 40 лет автомобиль в будущем перестанет быть внедорожником.

    Согласно данным «Авторевю», создание транспортного средства на новой платформе предполагает, что размещение мотора будет поперечным.

    Российский автоэкспорт два месяца подряд возглавляет Lada 4x4

    Автор: Алия Садыкова
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    #lada 4x4
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