Российский автоэкспорт два месяца подряд возглавляет Lada 4x4

Москва, 11 декабря. Внедорожник Lada 4x4 возглавил российский экспорт, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в расчет брались поставки во все страны, не считая входящих в Таможенный союз. На долю Lada 4x4 приходится четверть поставленных за рубеж автомобилей.

По данным экспертов, по итогам октября в иностранные государства было продано 1,9 тысячи машин.

Старое поколение Lada 4х4 построено на платформе Global Access, поэтому выпускавшийся на протяжении 40 лет автомобиль в будущем перестанет быть внедорожником.

Согласно данным «Авторевю», создание транспортного средства на новой платформе предполагает, что размещение мотора будет поперечным.