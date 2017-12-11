СМИ сообщили о резком росте цен на автомобили в 2018 году

Москва, 11 декабря. Министерство промышленности и торговли России предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%.

Как пишет газета «Коммерсантъ», на фоне роста акцизов это приведет к росту цен на машины на 10-17%.

Отмечается, что при этом сбор будет увеличиваться в зависимости от объема двигателя автомобиля. Собеседник агентства также уточнил, что документ был подготовлен Минпромторгом и сейчас находится в правительстве.

Как пишет издание, отечественным концернам его неофициально компенсируют. Как добавили эксперты, сильнее всего рост сборов ударит по иностранным концернам.