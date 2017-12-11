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СМИ сообщили о резком росте цен на автомобили в 2018 году
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    СМИ сообщили о резком росте цен на автомобили в 2018 году

    7:18  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:18  11 Декабря 2017
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    СМИ сообщили о резком росте цен на автомобили в 2018 году

    Москва, 11 декабря. Министерство промышленности и торговли России предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%.

    Как пишет газета «Коммерсантъ», на фоне роста акцизов это приведет к росту цен на машины на 10-17%.

    Отмечается, что при этом сбор будет увеличиваться в зависимости от объема двигателя автомобиля. Собеседник агентства также уточнил, что документ был подготовлен Минпромторгом и сейчас находится в правительстве.

    Как пишет издание, отечественным концернам его неофициально компенсируют. Как добавили эксперты, сильнее всего рост сборов ударит по иностранным концернам. 

    СМИ сообщили о резком росте цен на автомобили в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
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