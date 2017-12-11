«КамАЗ» выпустит новый мощный грузовик с 12-литровым двигателем

Москва, 11 декабря. Первая опытно-промышленная партия новых передовых моторов отечественной компании «КамАЗ» будет презентована в преддверии нового года.

Отмечается, что к концу будущего года в Набережных Челнах стартует серийный выпуск нового измененного «КамАЗа». Инженеры планируют изменить кабину транспортного средства, а также двигатель. Первая партия опытных моделей составит 5 тыс. единиц.

Первые двигатели нового образца с 12-литровым объемом появятся до окончания текущего года, а в будущем году их производство продолжится, пишет «Политэксперт».

Всего же к 2019 году общее количество новых двигателей составит несколько тысяч.

В конце октября 2017 года стало известно, что «КамАЗ» намерен перенести внедрение системы ADAS в свои фуры.