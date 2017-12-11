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«КамАЗ» выпустит новый мощный грузовик с 12-литровым двигателем
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    «КамАЗ» выпустит новый мощный грузовик с 12-литровым двигателем

    7:31  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:31  11 Декабря 2017
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    «КамАЗ» выпустит новый мощный грузовик с 12-литровым двигателем

    Москва, 11 декабря. Первая опытно-промышленная партия новых передовых моторов отечественной компании «КамАЗ» будет презентована в преддверии нового года.

    Отмечается, что к концу будущего года в Набережных Челнах стартует серийный выпуск нового измененного «КамАЗа». Инженеры планируют изменить кабину транспортного средства, а также двигатель. Первая партия опытных моделей составит 5 тыс. единиц.

    Первые двигатели нового образца с 12-литровым объемом появятся до окончания текущего года, а в будущем году их производство продолжится, пишет «Политэксперт»

    Всего же к 2019 году общее количество новых двигателей составит несколько тысяч. 

    В конце октября 2017 года стало известно, что «КамАЗ» намерен перенести внедрение системы ADAS в свои фуры.

     

    Автор: Дана Балан
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    #камаз #автомобили
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