Около 50 тыс. человек в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

Киев, 11 декабря. Около 50 тысяч человек приняли участие в марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

Как рассказали организаторы акции, в шествии, которое прошло в Киеве 10 декабря, участвовали сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, его жена, депутаты Юрий Деревянко, Егор Соболев, Виктор Чумак и другие политики. Часть протестующих собралась у здания генеральной прокуратуры Украины.

После марша состоялся митинг, который собрал на площади Независимости 2,5 тысячи человек.

Ранее Газета.ru писала, что митинги сторонников Саакашвили завершились в Киеве.