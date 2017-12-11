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Около 50 тыс. человек в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко
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    Около 50 тыс. человек в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

    7:09  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:09  11 Декабря 2017
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    Около 50 тыс. человек в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

    Киев, 11 декабря. Около 50 тысяч человек приняли участие в марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

    Как рассказали организаторы акции, в шествии, которое прошло в Киеве 10 декабря, участвовали сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, его жена, депутаты Юрий Деревянко, Егор Соболев, Виктор Чумак и другие политики. Часть протестующих собралась у здания генеральной прокуратуры Украины.

    После марша состоялся митинг, который собрал на площади Независимости 2,5 тысячи человек.

    Ранее Газета.ru писала, что митинги сторонников Саакашвили завершились в Киеве. 

    Около 50 тыс. человек в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #порошенко
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