Организаторы объяснили, почему в Киеве установили «лысую» новогоднюю елку

Киев, 11 декабря. Организатор новогодних праздников Игорь Добруцкий рассказал, что главная новогодняя ель Украины очень сильно пострадала при перевозке.

По его словам, для перевозки дерева был выбран слишком короткий трейлер, а компания-перевозчик выбрала неудобный маршрут с множеством мостов. Кроме того, еще в Карпатах машина, перевозившая ель, попала в аварию из-за сильного снегопада.

«Под Ивано-Франковском авто попало в аварию, его задела фура, которая стесала на елке 18 главных ветвей и около 70 мелких», — сказал Добруцкий.

Вместе с тем, он пообещал, что за несколько дней дереву придадут праздничный вид.