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Начальник Генштаба ВС РФ обсудит в Токио глобальную и региональную безопасность
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    Начальник Генштаба ВС РФ обсудит в Токио глобальную и региональную безопасность

    7:01  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  11 Декабря 2017
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    Начальник Генштаба ВС РФ обсудит в Токио глобальную и региональную безопасность

    Токио, 11 декабря. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретится с руководителем Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

    Как рассказали в пресс-службе российского Минобороны, встреча состоится во время рабочей поездки.

    Отмечается, что стороны обсудят проблемы глобальной и региональной безопасности. Как добавили в министерстве, положительные тенденции во взаимодействии Москвы с Токио наметились по итогам встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

    Начальник Генштаба ВС РФ обсудит в Токио глобальную и региональную безопасность

    Автор: Алия Садыкова
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    #япония
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