Начальник Генштаба ВС РФ обсудит в Токио глобальную и региональную безопасность

Токио, 11 декабря. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретится с руководителем Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

Как рассказали в пресс-службе российского Минобороны, встреча состоится во время рабочей поездки.

Отмечается, что стороны обсудят проблемы глобальной и региональной безопасности. Как добавили в министерстве, положительные тенденции во взаимодействии Москвы с Токио наметились по итогам встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.