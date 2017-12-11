Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Свитер, заряжающий гаджеты, представили в Samsung
Технологии
Ученые рассказали о поисках таинственной «планеты-убийцы» Нибиру
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые рассказали о поисках таинственной «планеты-убийцы» Нибиру

    7:27  11 Декабря 2017  /обновлено: 7:28  11 Декабря 2017
    42

    Ученые рассказали о поисках таинственной «планеты-убийцы» Нибиру

    Виктория, 11 декабря. Местонахождение таинственной «планеты Икс» или Нибиру, которая, по прогнозам некоторых ученых, может уничтожить человечество вместе с Землей, остается неизвестным. Это, впрочем, не значит, что она в принципе не существует, утверждает астроном Кори Шенкман из Университета Виктории в Канаде.

    На данный момент исследователям не удалось найти гипотетическую девятую планету, однако ученые уверены, что без «Нибиру» не удастся объяснить многие свойства Солнечной системы. Пока что Шенкману с коллегами удалось подробно обследовать лишь двадцатую часть небосклона в поисках «планеты Икс», и поиски продолжаются, сообщает «Инфореактор». Теоретически планета Нибиру может просто в настоящий момент находится слишком далеко для непосредственного наблюдения, и окажется ближе через пару сотен лет — или тысячелетий.

    Ученые рассказали о поисках таинственной «планеты-убийцы» Нибиру

    Впрочем, есть и альтернативная теория — гравитационные возмущения, влияющие на орбиты внешних планет Солнечной системы, могут порождаться не одним крупным небесным телом, а огромным количеством небольших астероидов — впрочем, эта теория пока так же не получила подтверждения, как и существование планеты Нибиру.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть