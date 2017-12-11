Ученые рассказали о поисках таинственной «планеты-убийцы» Нибиру

Виктория, 11 декабря. Местонахождение таинственной «планеты Икс» или Нибиру, которая, по прогнозам некоторых ученых, может уничтожить человечество вместе с Землей, остается неизвестным. Это, впрочем, не значит, что она в принципе не существует, утверждает астроном Кори Шенкман из Университета Виктории в Канаде.

На данный момент исследователям не удалось найти гипотетическую девятую планету, однако ученые уверены, что без «Нибиру» не удастся объяснить многие свойства Солнечной системы. Пока что Шенкману с коллегами удалось подробно обследовать лишь двадцатую часть небосклона в поисках «планеты Икс», и поиски продолжаются, сообщает «Инфореактор». Теоретически планета Нибиру может просто в настоящий момент находится слишком далеко для непосредственного наблюдения, и окажется ближе через пару сотен лет — или тысячелетий.

Впрочем, есть и альтернативная теория — гравитационные возмущения, влияющие на орбиты внешних планет Солнечной системы, могут порождаться не одним крупным небесным телом, а огромным количеством небольших астероидов — впрочем, эта теория пока так же не получила подтверждения, как и существование планеты Нибиру.