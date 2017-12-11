Власти стран Африки опасаются возвращения граждан, воюющих в ИГИЛ

Алжир, 11 декабря. Около шести тысяч граждан государств Африки, воюющих на Ближнем Востоке в рядах запрещенной в РФ группировки ИГ1, могут вернуться на континент.

Как передает RT, об этом было объявлено комиссаром по вопросам мира и безопасности Африканского союза Смаилом Шерги в Алжире в ходе работы форума, посвященного борьбе с террористическими угрозами.

«Возвращение боевиков в Африку представляет собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности, что требует особого подхода и тесного сотрудничества между африканскими странами», — заявил Шерги.

По мнению экспертов, боевики могут осесть в зонах Сахеля и Сахары, где из-за недостаточного контроля за границами существует реальная возможность ведения бандитской деятельности, — передает ТАСС.

1 Организация запрещена на территории РФ.