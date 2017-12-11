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Власти стран Африки опасаются возвращения граждан, воюющих в ИГИЛ
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    Власти стран Африки опасаются возвращения граждан, воюющих в ИГИЛ

    6:56  11 Декабря 2017  /обновлено: 6:56  11 Декабря 2017
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    Власти стран Африки опасаются возвращения граждан, воюющих в ИГИЛ

    Алжир, 11 декабря. Около шести тысяч граждан государств Африки, воюющих на Ближнем Востоке в рядах запрещенной в РФ группировки ИГ1, могут вернуться на континент.

    Как передает RT, об этом было объявлено комиссаром по вопросам мира и безопасности Африканского союза Смаилом Шерги в Алжире в ходе работы форума, посвященного борьбе с террористическими угрозами.

    «Возвращение боевиков в Африку представляет собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности, что требует особого подхода и тесного сотрудничества между африканскими странами», — заявил Шерги.

    По мнению экспертов, боевики могут осесть в зонах Сахеля и Сахары, где из-за недостаточного контроля за границами существует реальная возможность ведения бандитской деятельности, — передает ТАСС.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #иг #игил #африка
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