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Заявление Трампа об Иерусалиме дорого обойдется США и Израилю — Кедми
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    Заявление Трампа об Иерусалиме дорого обойдется США и Израилю — Кедми

    6:52  11 Декабря 2017  /обновлено: 6:52  11 Декабря 2017
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    Заявление Трампа об Иерусалиме дорого обойдется США и Израилю — Кедми

    Иерусалим, 11 декабря. Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля содержит в себе много опасных моментов, они могут обойтись дорого Израилю. Об этом рассказал израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    Как отметил Кедми, слова американского лидера могут трактоваться в целом, как и слова об Иерусалиме.

    По данным западных СМИ, Кедми подчеркнул, что Трамп не уточнил в какой части Израиля Соединенные Штаты Америки намерены открыть свое политическое представительство. Он также добавил, что разная трактовка создает дополнительную опасность возникновения политических или военных осложнений.

    Ранее Газета.ru писала, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля наносит ущерб репутации ООН и нарушает нормы международного права. Как отметил турецкий лидер, Белый дом поставил крест на резолюции №478 Совбеза ООН от 1980 года, под которой значится подпись американского представителя. 

    Заявление Трампа об Иерусалиме дорого обойдется США и Израилю — Кедми

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #кедми
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