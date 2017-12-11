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Все поезда РЖД южного направления переведены на дорогу в обход Украины
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    Все поезда РЖД южного направления переведены на дорогу в обход Украины

    6:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 6:59  11 Декабря 2017
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    Все поезда РЖД южного направления переведены на дорогу в обход Украины

    Москва, 11 декабря. Компания «Российские железные дороги» в понедельник перевела все поезда южного направления на движение по новой линии в обход Украины.

    Сообщается, что нововведение затронуло 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.

    Напомним, что ранее российские поезда южного направления дважды пересекали границу с Украиной и проезжали часть пути по территории Луганской области.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что строительство железнодорожной линии Журавка - Миллерово было начато в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года. Линия длиной 137 км стала частью пути, соединяющего центральную часть России с Черноморским побережьем.

    Автор: Ирина Новикова
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    #железная дорога #поезд #ржд
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