Все поезда РЖД южного направления переведены на дорогу в обход Украины

Москва, 11 декабря. Компания «Российские железные дороги» в понедельник перевела все поезда южного направления на движение по новой линии в обход Украины.

Сообщается, что нововведение затронуло 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.

Напомним, что ранее российские поезда южного направления дважды пересекали границу с Украиной и проезжали часть пути по территории Луганской области.

Ранее газета «Известия» сообщала, что строительство железнодорожной линии Журавка - Миллерово было начато в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года. Линия длиной 137 км стала частью пути, соединяющего центральную часть России с Черноморским побережьем.