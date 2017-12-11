Дело в системе: политолог рассказал о главной причине коррупции на Украине

Москва, 11 декабря. Лидер украинского «Союза левых сил» Василий Волга в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о главной причине коррупции на Украине.

«Народ Украины еще не понял, что главной причиной коррупции является не то, что тот или иной человек, пришедший к власти, хороший или плохой! Причина — в самой системе. Чем больше олигархату принадлежит власть в государстве, притом – в любом государстве, тем более это государство коррумпировано», — заявили политик в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»

«До тех пор, пока в Украине не поймут этот факт, до тех пор, пока не будет изменена социально-экономическая модель, никто от коррупции не избавится, и эта череда революций и бунтов будет происходить постоянно», — резюмировал Василий Волга.

Добавим, что ранее лидер украинского «Союза левых сил» Василий Волга, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Украина находится на пороге социальной революции.