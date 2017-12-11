Times проводит «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев

Москва, 11 декабря. Колумнист британской газеты The Times Джайлс Смит в шутку объявил среди читателей издания конкурс, предложив им создать нейтральный флаг для российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

Как пишет издание, участники состязания смогут осудить «употребление допинга российскими спортсменами» своим вариантом флага. Также автор предлагает им не использовать в своих работах изображений перечеркнутых шприцев и слоганов похожих на «Просто скажи «нет».

Как ранее писала Газета.ru, МОК 5 декабря решил отстранить российскую сборную Олимпийских игр в Пхенчхане.