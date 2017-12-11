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Times проводит «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев
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    Times проводит «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев

    6:39  11 Декабря 2017  /обновлено: 6:39  11 Декабря 2017
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    Times проводит «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев

    Москва, 11 декабря. Колумнист британской газеты The Times Джайлс Смит в шутку объявил среди читателей издания конкурс, предложив им создать нейтральный флаг для российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

    Как пишет издание, участники состязания смогут осудить «употребление допинга российскими спортсменами» своим вариантом флага. Также автор предлагает им не использовать в своих работах изображений перечеркнутых шприцев и слоганов похожих на «Просто скажи «нет».

    Как ранее писала Газета.ru, МОК 5 декабря решил отстранить российскую сборную Олимпийских игр в Пхенчхане. 

    Times проводит «конкурс» на нейтральный флаг для российских олимпийцев

    Автор: Алия Садыкова
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    #олимпиада
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