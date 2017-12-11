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Сирия: на востоке Даръа ликвидировали командира «Хайят Тахрир аш-Шам»
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    Сирия: на востоке Даръа ликвидировали командира «Хайят Тахрир аш-Шам»

    6:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 6:22  11 Декабря 2017
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    Сирия: на востоке Даръа ликвидировали командира «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Дамаск (Сирия), 11 декабря. На востоке провинции Даръа убит высокопоставленный командир террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1.

    Как сообщает Al-Masdar News, один из известных эмиров группировки по имени Абу Намер Джабха был ликвидирован неизвестными бойцами во время подготовки атаки против правительственных сил на юге Сирии.

    Как уточняет издание, главарь террористов был главным планировщиком ряда операций по убийству военных Сирийской Арабской армии (САА) и ее союзников в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #саа #хайят тахрир аш-шам
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