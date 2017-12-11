Иракские войска взорвали семь домов, заминированных ИГ в Мосуле

Мосул, 11 декабря. Иракские силы безопасности взорвали семь домов, заминированных боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Мосуле.

Сообщается, что в ходе операции по очистке Мосула от остатков боевиков силы безопасности взорвали семь домов в районе Хави-аль-Каниса в западной части города.

Кроме того, силовики обнаружили туннель, который использовался боевиками для хранения взрывчатки.

Ранее «Известия» сообщала, что 10 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил об освобождении второго по величине иракского города Мосул от боевиков ИГ1, захвативших его в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.