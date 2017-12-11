Сирия: власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного ИГ культурному наследию

Дамаск, 11 декабря. Власти Сирии приступили к оценке ущерба, нанесенного боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) культурному наследию страны.

Отмечается, что лев Аллат стал первым памятником, разрушенным террористами после захвата города-музея Пальмиры в мае 2015 года. Недавно он был перевезен в Дамаск, где его отреставрировали и выставили в Национальном музее.

Боевики полностью сравняли с землей множество храмов в Сирии, например, монастырь святого великомученика Илиана в городе Эль-Карьятейн. Множественным обстрелам подвергся и монастырь Херувимов в городе Сайедная.

Террористы уничтожали не только христианские, но и мусульманские святыни, например мечеть Омейядов в Алеппо.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Сирия полностью освобождена от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

1 Организация запрещена на территории РФ.