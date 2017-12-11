Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного ИГ культурному наследию
Новости Сирии
Сирия: власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного ИГ культурному наследию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного ИГ культурному наследию

    6:16  11 Декабря 2017
    51

    Сирия: власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного ИГ культурному наследию

    Дамаск, 11 декабря. Власти Сирии приступили к оценке ущерба, нанесенного боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) культурному наследию страны.

    Отмечается, что лев Аллат стал первым памятником, разрушенным террористами после захвата города-музея Пальмиры в мае 2015 года. Недавно он был перевезен в Дамаск, где его отреставрировали и выставили в Национальном музее.

    Боевики полностью сравняли с землей множество храмов в Сирии, например, монастырь святого великомученика Илиана в городе Эль-Карьятейн. Множественным обстрелам подвергся и монастырь Херувимов в городе Сайедная.

    Террористы уничтожали не только христианские, но и мусульманские святыни, например мечеть Омейядов в Алеппо.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что Сирия полностью освобождена от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #пальмира #культурное наследие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть