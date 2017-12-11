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Украина
Украина — на пороге социальной революции: лидер Союза левых сил
Украина
Украина — на пороге социальной революции: лидер Союза левых сил
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    Украина — на пороге социальной революции: лидер Союза левых сил

    6:01  11 Декабря 2017  /обновлено: 6:01  11 Декабря 2017
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    Украина — на пороге социальной революции: лидер Союза левых сил

    Москва, 11 декабря. Лидер украинского «Союза левых сил» Василий Волга в эфире российского ТВ заявил, что страна находится на пороге социальной революции.

    «Есть простые и ясные законы существования человеческого сообщества. И когда эти законы нарушаются, то человеческие сообщества крушатся! Новое государство на Украине существует на протяжении почти четырех лет, нарушая все мыслимые и немыслимые законы существования государства», — заявил политик в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    По словам лидера «Союза левых сил», власть в Киеве на протяжении последних лет дискредитирует себя, убеждая свой же народ, что закон и конституция для нее не писаны и ничего не значат.

    «На самом высшем уровне пять автономных силовых структур – Генпрокуратура, СБУ, МВД, Национальное антикоррупционное бюро, Специальная антикоррупционная прокуратура – схватились в смертельной схватке. А что остается делать народу, который живет в этой стране? Он скажет: «О-па, и мне вольно!», — продолжил лидер «Союза левых сил» в эфире телеканала «Россия 1».

    Украина — на пороге социальной революции: лидер Союза левых сил

    «То, что сейчас мы видим в Киеве — похоже на крушение Российской империи, которое началось в 1914 году. Мы на пороге социальной революции! Беда, трагедия и большая кровь может быть на Украине, если произойдет национал-социалистическая революция», — резюмировал Василий Волга.

    Автор: Константин Терехов
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    #киев #украина #василий волга #воскресный вечер с владимиром соловьевым
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