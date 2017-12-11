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Сирия: боевики ИГ атаковали курдов к югу от нефтяных месторождений Омар
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    Сирия: боевики ИГ атаковали курдов к югу от нефтяных месторождений Омар

    6:01  11 Декабря 2017
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    Сирия: боевики ИГ атаковали курдов к югу от нефтяных месторождений Омар

    Дейр-эз-Зор, 11 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) атаковали силы Сирийских демократических сил (SDF) в деревне Хави Абу Хамам к югу от нефтяных месторождений Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сообщается, что в результате неожиданной атаки были убиты 14 курдских бойцов. Кроме того, террористам удалось захватить три стратегические точки в районе.

    Ранее Известия сообщала, что в среду, 6 декабря, сирийская армия под командованием генерала Хасана Сулеха разгромила боевиков, остававшихся в провинции Дейр-эз-Зор. Военные освободили населенные пункты Эль-Хрейта, Эль-Катья, Мусалаха и Салихия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #исламское государство #нефтяное месторождение
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