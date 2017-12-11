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В Львове в одном из магазинов умер военный инструктор из США
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    В Львове в одном из магазинов умер военный инструктор из США

    5:11  11 Декабря 2017  /обновлено: 5:11  11 Декабря 2017
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    В Львове в одном из магазинов умер военный инструктор из США

    Львов, 11 декабря. В одном из магазинов Львова по непонятным пока причинам  умер военнослужащий из Соединенных Штатов Америки.

    Как сообщают «Известия», со ссылкой на местные СМИ, речь идет о 21-летнем молодом человеке, который находился на Украине в составе миссии военных инструкторов. По предварительным данным, во время ЧП американский военнослужащий был в увольнительной.

    Инцидент имел место быть накануне в однои из магазинов, расположенных на улице Лемковской. О причинах внезапной смерти пока не сообщается. На месте ЧП работали правоохранители.

    Автор: Константин Терехов
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    #украина #львов #полиция
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