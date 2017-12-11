В Львове в одном из магазинов умер военный инструктор из США

Львов, 11 декабря. В одном из магазинов Львова по непонятным пока причинам умер военнослужащий из Соединенных Штатов Америки.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на местные СМИ, речь идет о 21-летнем молодом человеке, который находился на Украине в составе миссии военных инструкторов. По предварительным данным, во время ЧП американский военнослужащий был в увольнительной.

Инцидент имел место быть накануне в однои из магазинов, расположенных на улице Лемковской. О причинах внезапной смерти пока не сообщается. На месте ЧП работали правоохранители.