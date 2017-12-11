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МИД Польши прокомментировал подрыв автобуса с туристами на Украине
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    МИД Польши прокомментировал подрыв автобуса с туристами на Украине

    5:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 5:59  11 Декабря 2017
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    МИД Польши прокомментировал подрыв автобуса с туристами на Украине

    Варшава, 11 декабря. Подрыв автобуса с польскими туристами во Львовской области Украины носит антипольскую направленность, заявило Министерство иностранных дел Польши.

    Ведомство подтвердило, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства.

    Также МИД выразил озабоченность очередным антипольским происшествием на территории Украины, говорится в материале газеты «Известия».

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и пообещал сделать все для расследования инцидента.

    Автор: Ирина Новикова
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    #польша #украина #автобус #львовская область
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