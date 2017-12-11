МИД Польши прокомментировал подрыв автобуса с туристами на Украине

Варшава, 11 декабря. Подрыв автобуса с польскими туристами во Львовской области Украины носит антипольскую направленность, заявило Министерство иностранных дел Польши.

Ведомство подтвердило, что в ночь с 9 на 10 декабря под Львовом произошло повреждение польского автобуса в результате срабатывания взрывного устройства.

Также МИД выразил озабоченность очередным антипольским происшествием на территории Украины, говорится в материале газеты «Известия».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и пообещал сделать все для расследования инцидента.