Украина подсчитала убытки от блокады Донбасса

Киев, 11 декабря. Убыток Украины от прекращения торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса за 2017 год оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

В сообщении пресс-службы Национального банка Украины говорится, что в 2018 году Украина может потерять около 500 миллионов долларов.

Отмечается, что благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, говорится в материале газеты «Известия».

Напомним, что транспортная блокада Донбасса была организована активистами радикальных украинских движений 25 января текущего года.