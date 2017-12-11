Сирия: в Дейр-эз-Зоре вновь открылись рынки

Дейр-эз-Зор, 11 декабря. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что рынки в сирийском Дейр-эз-Зоре вновь открылись для покупателей.

Сообщается, что в провинции постепенно налаживается обычная жизнь. В городе вновь начали работу продуктовые лавки.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор.

Напомним, что 6 декабря войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии разгромили остатки бандформирований боевиков в мухфазе Дейр-эз-Зор.