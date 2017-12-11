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Новости Сирии
Сирия: в Дейр-эз-Зоре вновь открылись рынки
Новости Сирии
Сирия: в Дейр-эз-Зоре вновь открылись рынки
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре вновь открылись рынки

    4:24  11 Декабря 2017
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре вновь открылись рынки

    Дейр-эз-Зор, 11 декабря. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что рынки в сирийском Дейр-эз-Зоре вновь открылись для покупателей.

    Сообщается, что в провинции постепенно налаживается обычная жизнь. В городе вновь начали работу продуктовые лавки.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор.

    Напомним, что 6 декабря войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса Сирийской арабской армии разгромили остатки бандформирований боевиков в мухфазе Дейр-эз-Зор.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #дейр-эз-зор #рынок
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