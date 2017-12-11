Эксперт рассказал, почему члены российской олимпийской сборной являются героями

Москва, 11 декабря. Российский журналист-международник Петр Федоров считает, что российские спортсмены являются героями в любом случае — поедут они или не поедут на Олимпиаду-2018.

По словам Федорова, его позиция по данному вопросу является очень простой: те, кто поедут — герои, без формы, без знамени, как партизаны. Он отметил, что в этом случае они будут отстаивать спорт.

А те, кто не поедут, также, по мнению журналиста, являются героями, потому что они поставили свою спортивную карьеру ниже, чем свои убеждения.

Он подчеркнул, что встречать победителей нужно как настоящих олимпийцев, но и оставшимся нужно оказать всю необходимую поддержку и предоставлять возможность участия в международных соревнованиях.

Ранее Газета.ру сообщала, что 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018.