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Эксперт рассказал, почему члены российской олимпийской сборной являются героями
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    Эксперт рассказал, почему члены российской олимпийской сборной являются героями

    4:06  11 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал, почему члены российской олимпийской сборной являются героями

    Москва, 11 декабря. Российский журналист-международник Петр Федоров считает, что российские спортсмены являются героями в любом случае — поедут они или не поедут на Олимпиаду-2018.

    По словам Федорова, его позиция по данному вопросу является очень простой: те, кто поедут — герои, без формы, без знамени, как партизаны. Он отметил, что в этом случае они будут отстаивать спорт.

    А те, кто не поедут, также, по мнению журналиста, являются героями, потому что они поставили свою спортивную карьеру ниже, чем свои убеждения.

    Он подчеркнул, что встречать победителей нужно как настоящих олимпийцев, но и оставшимся нужно оказать всю необходимую поддержку и предоставлять возможность участия в международных соревнованиях.

    Ранее Газета.ру сообщала, что 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018.

    Автор: Ирина Новикова
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    #олимпиада-2018 #сборная россии #петр федоров
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