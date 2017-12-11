Сирия: САА уничтожает боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Дамаск, 11 декабря. Правительственные войска восстановили контроль над рядом районов в провинции Хама, вытеснив оттуда боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Отмечается, что в ходе боев на северо-востоке Хамы были нанесены серьезные потери вооружению террористов.

По данным источника, армейские подразделения после ожесточенных столкновений с боевиками, взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Отмечается, что силы террористов оттесняются в сторону провинции Идлиб.

Ранее Газета.ру сообщала, что российское представительство совместной российско-турецкой миссии по нарушением режима перемирия в Сирии зафиксировало шесть подобных случаев, турецкая — три нарушения.

1 Организация запрещена на территории РФ.