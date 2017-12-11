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Сирия: САА уничтожает боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме
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    Сирия: САА уничтожает боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

    3:36  11 Декабря 2017
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    Сирия: САА уничтожает боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

    Дамаск, 11 декабря. Правительственные войска восстановили контроль над рядом районов в провинции Хама, вытеснив оттуда боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

    Отмечается, что в ходе боев на северо-востоке Хамы были нанесены серьезные потери вооружению террористов.

    По данным источника, армейские подразделения после ожесточенных столкновений с боевиками, взяли под контроль несколько населенных пунктов.

    Отмечается, что силы террористов оттесняются в сторону провинции Идлиб.

    Ранее Газета.ру сообщала, что российское представительство совместной российско-турецкой миссии по нарушением режима перемирия в Сирии зафиксировало шесть подобных случаев, турецкая — три нарушения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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