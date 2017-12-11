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Спорт
Шахназаров прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018
Спорт
Шахназаров прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018
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    Шахназаров прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018

    3:11  11 Декабря 2017
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    Шахназаров прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018

    Москва, 11 декабря. Председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в ходе выступления в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что МОК отстранил российскую сборную от Олимпийских игр 2018 года в отвратительной форме.

    По словам Шахназарова, подлость этой истории заключается в нюансах, например, он напомнил, условия, при которых российская сборная сможет в конце Игр выйти с флагом страны.

    «Масса каких-то унизительных условий», — считает он.

    Режиссер подчеркнул, что он объявляет бойкот Олимпиаде-2018 и не будет ее смотреть. Также он добавил, что спортсмены должны сами решать, но он бы на их месте отказался от участия в Олимпиаде, при этом добавив, что участие россиян как бы осветит состязание.

    Ранее Газета.ру сообщала, что сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина единогласно выступила за участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

    Автор: Ирина Новикова
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    #карен шахназаров #олимпиада-2018
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