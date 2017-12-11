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Режиссер Шахназаров объяснил, почему будет голосовать за Путина
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    Режиссер Шахназаров объяснил, почему будет голосовать за Путина

    2:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 2:43  11 Декабря 2017
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    Режиссер Шахназаров объяснил, почему будет голосовать за Путина

    Москва, 11 декабря. Известный кинорежиссер Карен Шахназаров объяснил, почему на предстоящих президентских выборах он планирует отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина. Своим видением режиссер поделился в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    Шахназаров признался, что не будет глубоко вникать в предвыборную программу Путина, а проголосует за него «как за человека и лидера».

    По его мнению, важнее, что Путин сделал на протяжении последних 15 лет у руля государства.

    «Он поднял страну, укрепил ее, вывел в число мировых держав», — cказал Шахназаров.

    Накануне The Gurdian проанализировала шансы Владимира Путина на победу в будущих президентских выборах. Издание пришло к выводу, что действующему главе государства удастся сохранить свой пост, — пишет RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #шахназаров #выборы-2018
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