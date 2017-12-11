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Спорт
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Украина
Жена Саакашвили рассказала о его состоянии
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    Жена Саакашвили рассказала о его состоянии

    2:45  11 Декабря 2017
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    Жена Саакашвили рассказала о его состоянии

    Киев, 11 декабря. Супруга бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Руловс рассказала, что ее муж, объявивший бессрочную голодовку в изоляторе, чувствует себя «хорошо и бодро».

    По ее словам, политик, начавший протестную голодовку, чувствует себя хорошо и бодро. Руловс отметила, что надеется на то, что ей разрешат увидеться с мужем.

    Также она подчеркнула, что украинские власти хотят экстрадировать Сааашвили в Грузию и суд, скорее всего, примет данное решение.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Михаил Саакашвили был задержан в пятницу и отправлен в изолятор СБУ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #михаил саакашвили #сандра руловс
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