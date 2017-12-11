Жена Саакашвили рассказала о его состоянии

Киев, 11 декабря. Супруга бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Руловс рассказала, что ее муж, объявивший бессрочную голодовку в изоляторе, чувствует себя «хорошо и бодро».

По ее словам, политик, начавший протестную голодовку, чувствует себя хорошо и бодро. Руловс отметила, что надеется на то, что ей разрешат увидеться с мужем.

Также она подчеркнула, что украинские власти хотят экстрадировать Сааашвили в Грузию и суд, скорее всего, примет данное решение.

Ранее Газета.ру сообщала, что Михаил Саакашвили был задержан в пятницу и отправлен в изолятор СБУ.