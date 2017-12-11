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Сирия: в Женеве стартует финальная неделя раунда межсирийских переговоров
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    Сирия: в Женеве стартует финальная неделя раунда межсирийских переговоров

    2:25  11 Декабря 2017
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    Сирия: в Женеве стартует финальная неделя раунда межсирийских переговоров

    Женева, 11 декабря. В понедельник в Женеве стартует финальная неделя восьмого раунда межсирийских переговоров.

    Основой для переговоров остается документ, известный под названием «12 принципов де Мистуры», где собраны общие принципы сирийского урегулирования, такие как приверженность территориальной целостности Сирии, построение государства на основе демократии, сохранение государственных институтов.

    Сообщается, что проведение дискуссий запланировано до 15 декабря.

    Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный представитель России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин заявил, что заметного прогресса на «Женеве-8» пока добиться не удалось из-за выдвижения невыполнимых требований объединенной сирийской оппозицией.

    Автор: Ирина Новикова
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    #женева #межсирийские переговоры
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