Стала известна тема переговоров Путина с президентом Египта

Каир, 11 декабря. Основной темой переговоров президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель-фаттах Сиси станет заключение контракта на строительство атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что электростанция станет первым подобным сооружением в Египте. Ориентировочный срок строительства составляет семь лет, а предполагаемая мощность — 4,8 мегаватта. По информации Reuters, электростанцию построят в окрестностях города Эль-Дабаа на севере Египта.

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