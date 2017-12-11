Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Шахназаров прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018
Политика
Стала известна тема переговоров Путина с президентом Египта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна тема переговоров Путина с президентом Египта

    2:07  11 Декабря 2017  /обновлено: 2:07  11 Декабря 2017
    180

    Стала известна тема переговоров Путина с президентом Египта

    Каир, 11 декабря. Основной темой переговоров президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель-фаттах Сиси станет заключение контракта на строительство атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters.

    Агентство уточняет, что электростанция станет первым подобным сооружением в Египте. Ориентировочный срок строительства составляет семь лет, а предполагаемая мощность — 4,8 мегаватта. По информации Reuters, электростанцию построят в окрестностях города Эль-Дабаа на севере Египта.

    Накануне RT сообщала о новом календаре с Владимиром Путиным, способном «растопить сердца».

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #переговоры #электростанция #президент египта
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть