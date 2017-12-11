Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования к Раде

Киев, 11 декабря. Митингующие в центре Киева сторонники Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной Раде Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Главным условием протестующих является принятие закона об импичменте. Кроме того, сторонники бывшего президента Грузии призывают создать антикоррупционный суд, проголосовать во втором чтении закон о выборах и отправить в отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Требования озвучила представительница партии «Движение новых сил» Ольга Галабала.

Она заявила, что все четыре пункта должны быть выполнены украинским парламентом не позднее 22 декабря. Галабала призвала граждан к акциям протеста у административных зданий страны, пишет ТАСС.

Ранее супруга Михаила Саакашвили сообщила о его возможной экстрадиции в Грузию. Об этом сообщала Газета.ru.