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Пушков прокомментировал заявление МИД Польши об Украине и ЕС
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    Пушков прокомментировал заявление МИД Польши об Украине и ЕС

    1:42  11 Декабря 2017
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    Пушков прокомментировал заявление МИД Польши об Украине и ЕС

    Москва, 11 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя МИД Польши о том, что Киев не нужен Варшаве.

    По мнению сенатора, Венгрия и Польша стали первыми странами, заявившими, что Украине рано думать о вступлении в Евросоюз.

    «Вслед за Будапештом, к-ый обещал блокировать сближение Киева с ЕС, Варшава заявила, что не нуждается в Украине. Это лишь начало. Процесс пошел», — написал Пушков в своем Twitter.

    Напомним, что ранее Венгрия инициировала изменения в проект декларации саммита «Восточного партнерства», прошедшего 24 ноября в Брюсселе, из-за нового закона об образовании, принятого на Украине.

    Автор: Ирина Новикова
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    #польша #украина #алексей пушков
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