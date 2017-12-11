Пушков прокомментировал заявление МИД Польши об Украине и ЕС

Москва, 11 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя МИД Польши о том, что Киев не нужен Варшаве.

По мнению сенатора, Венгрия и Польша стали первыми странами, заявившими, что Украине рано думать о вступлении в Евросоюз.

«Вслед за Будапештом, к-ый обещал блокировать сближение Киева с ЕС, Варшава заявила, что не нуждается в Украине. Это лишь начало. Процесс пошел», — написал Пушков в своем Twitter.

Вслед за Будапештом,к-ый обещал блокировать сближение Киева с ЕС, Варшава заявила,что не нуждается в Украине. Это лишь начало. Процесс пошел — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 10, 2017

Напомним, что ранее Венгрия инициировала изменения в проект декларации саммита «Восточного партнерства», прошедшего 24 ноября в Брюсселе, из-за нового закона об образовании, принятого на Украине.