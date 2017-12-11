Москва, 11 декабря. Политика украинских властей способствует обострению конфликта между Сербией и Хорватией. Такое мнение высказал специалист по Балканам Михаил Лобанов.

Он отметил, что Киев сделал сразу несколько неоправданно резких выпадов в отношении правительства Сербии в связи с участием граждан этой страны в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

В Белграде заверили, что за участие в конфликте за рубежом эти лица был привлечены к уголовной ответственности. При этом количество сербов в Донбассе измеряется лишь несколькими десятками. Однако украинское правительство сочло наказание «недостаточно жестким». Белград счел подобную риторику неуместной.

«Я не хотел бы, чтобы сербам читали нотации те, кто лишает национальные меньшинства права использовать свой язык», сказал президент Сербии Александр Вучич.

На фоне явно недружественного поведения по отношению к сербам, украинская власть поддерживает теплые отношения с Хорватией, — отмечает Лобанов. В частности, недавно представители этих стран совместно изучали «опыт возвращения неподконтрольных территорий».

«Вспомним о 250 тыс. сербских беженцев, к исходу которых из Хорватии и многочисленным жертвам среди гражданского населения привели осуществлённые Загребом в 1995 году военные операции», — говорится в заявлении ведомства, — отозвался МИД РФ об этом сомнительном мероприятии.

Следует также отметить, что Украина раскритиковала Белград за неприятие резолюции ООН о «нарушении прав и свобод человека в Крыму». В ответ украинские дипломаты пригрозили признанием независимости Косово. Эти заявления также не способствовали укреплению отношений Киева и Белграда, — утверждает эксперт, слова которого цитирует RT.

Накануне президент Сербии пообещал не вводить санкции против России.