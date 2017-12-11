Сирия: муфтий Москвы назвал число сирийцев, погибших в войне с террористами

Москва, 11 декабря. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что с 2011 года около 500 тысяч сирийцев погибли в войне с террористами.

«За эти семь трагических лет в Сирии сирийский народ, наши братья-мусульмане1 потеряли почти 500 тысяч человек, которые боролись за свое Отечество… Сирия пережила очень тяжелые дни и, благодаря поддержке нашей страны, наконец избавилась от тьмы насилия псевдорелигиозных террористов», сказал муфтий.

Он также отметил, что война разрушила когда-то цветущую страну, и наша обязанность ей дальше помогать.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны РФ прокомментировало заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Москва «присвоила победу над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.