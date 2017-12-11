Путин посетит Турцию и Египет на следующей неделе

Москва, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе посетит Турцию и Египет. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что у российского лидера запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудят последствия признания Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля, и усилившуся на этом фоне напряженность в регионе.

В графике президента РФ также встреча с главой Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Лидеры обсудят проблемы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Накануне правительство РФ предложило Путину увеличить размер НДС. Об этом сообщала Газета.ru.