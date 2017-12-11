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Политика
Путин посетит Турцию и Египет на следующей неделе
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    Путин посетит Турцию и Египет на следующей неделе

    0:42  11 Декабря 2017  /обновлено: 0:42  11 Декабря 2017
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    Путин посетит Турцию и Египет на следующей неделе

    Москва, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе посетит Турцию и Египет. Об этом сообщает Reuters.

    Агентство отмечает, что у российского лидера запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудят последствия признания Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля, и усилившуся на этом фоне напряженность в регионе.

    В графике президента РФ также встреча с главой Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Лидеры обсудят проблемы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

    Накануне правительство РФ предложило Путину увеличить размер НДС. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #владимир путин #турция #реджеп эрдоган #египет
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