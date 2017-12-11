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Украина
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Общество
Стало известно, почему многоэтажную деревню Кудрово отказались принимать в состав Петербурга
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    Стало известно, почему многоэтажную деревню Кудрово отказались принимать в состав Петербурга

    0:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 0:22  11 Декабря 2017
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    Стало известно, почему многоэтажную деревню Кудрово отказались принимать в состав Петербурга

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Многоэтажная деревня Кудрово не станет частью Санкт-Петербурга, поскольку такое решение повлекло бы за собой необходимость пересмотра существующих границ субъектов Российской Федерации. Однако изменение этих границ в настоящее время не планируется, сообщает ТАСС.

    Следует отметить, что группа активистов населенного пункта обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении Кудрово к Петербургу на правах муниципального округа. Вопрос был поднят на согласительном совете властей Санкт-Петербурга и Ленобласти.

    «Мы не планируем в ближайшее время ставить вопрос о корректировке границ Санкт-Петербурга, включении Кудрово и т.д.», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов по итогам заседания координационного совета.

    Аналогичную позицию выразил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, цитирует ТАСС.

    Ранее правительство РФ предложило президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть вопрос о повышении НДС. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #ленобласть #петербург #деревня #границы #кудрово
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