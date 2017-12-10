Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой

Москва, 10 декабря. Эксперты автомобильного рынка ожидают, что зимой в российских автосалонах появится сразу несколько новых кроссоверов. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время в продажу должен поступить флагманский внедорожник 5008 от Peugeot. «Француз» оснащен передним приводом с двумя вариациями двигателей объемом 1,2 и 1,6 литров при мощности в 130 и 165 «лошадок».

На отечественном рынке появится также кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, оборудованный 1,5-литровым «движком» на 163 лошадиные силы. Автолюбителям будет предложено выбрать из шестиступенчатой механической коробки переключения передач или коробкой-вариатором.

Свои новинки представят также KIA, Chevrolet, Volkswagen и ряд других брендов.

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