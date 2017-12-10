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Общество
Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой
Общество
Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой
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    Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой

    23:54  10 Декабря 2017  /обновлено: 23:54  10 Декабря 2017
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    Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой

    Москва, 10 декабря. Эксперты автомобильного рынка ожидают, что зимой в российских автосалонах появится сразу несколько новых кроссоверов. Об этом сообщает ТАСС.

    В ближайшее время в продажу должен поступить флагманский внедорожник 5008 от Peugeot. «Француз» оснащен передним приводом с двумя вариациями двигателей объемом 1,2 и 1,6 литров при мощности в 130 и 165 «лошадок».

    На отечественном рынке появится также кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, оборудованный 1,5-литровым «движком» на 163 лошадиные силы. Автолюбителям будет предложено выбрать из шестиступенчатой механической коробки переключения передач или коробкой-вариатором.

    Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой

    Свои новинки представят также KIA, Chevrolet, Volkswagen  и ряд других брендов.

    Ранее Газета.ru анализировала перспективы «китайца» Geely Atlas с «лицом гепарда» на российских дорогах.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #автомобили #кроссоверы #эксперты #зима #peugeot5008
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