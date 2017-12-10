Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Эксперты назвали автомобили, которые появятся на российском рынке зимой
Весь мир
Сирия: российские музыканты с успехом выступили в Оперном театре Дамаска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские музыканты с успехом выступили в Оперном театре Дамаска

    23:18  10 Декабря 2017  /обновлено: 23:18  10 Декабря 2017
    259

    Сирия: российские музыканты с успехом выступили в Оперном театре Дамаска

    Дамаск, 10 декабря. Российские исполнители успешно выступили в Оперном театре Дамаска Сирийской Арабской Республики в рамках международного проекта «Музыка за мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество.

    Отмечается, что выступление стало первым для отечественных музыкантов в столице Сирии за последние шесть лет. Концерт стал возможным благодаря нормализации военно-политической ситуации в стране.

    «Лауреаты международных конкурсов Мария Немцова (фортепиано), Виталий Ватуля (саксофон) и Евгений Румянцев (виолончель) виртуозно исполнили произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Макса Бруха, Гаспаро Кассадо и Франсуа Борна», цитирует ТАСС руководителя представительства Россотрудничества в Ливане и Сирии Вадима Зайчикова.

    Зайчиков добавил, что проект «Музыка за мир» призван объединить людей разны религиозных и политических воззрений.

    Ранее сообщалось, что правительство Сирии назвало условия продолжения дальнейших переговоров с оппозицией.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #концерт #российские музыканты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть