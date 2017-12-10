Сирия: российские музыканты с успехом выступили в Оперном театре Дамаска

Дамаск, 10 декабря. Российские исполнители успешно выступили в Оперном театре Дамаска Сирийской Арабской Республики в рамках международного проекта «Музыка за мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россотрудничество.

Отмечается, что выступление стало первым для отечественных музыкантов в столице Сирии за последние шесть лет. Концерт стал возможным благодаря нормализации военно-политической ситуации в стране.

«Лауреаты международных конкурсов Мария Немцова (фортепиано), Виталий Ватуля (саксофон) и Евгений Румянцев (виолончель) виртуозно исполнили произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Макса Бруха, Гаспаро Кассадо и Франсуа Борна», цитирует ТАСС руководителя представительства Россотрудничества в Ливане и Сирии Вадима Зайчикова.

Зайчиков добавил, что проект «Музыка за мир» призван объединить людей разны религиозных и политических воззрений.

Ранее сообщалось, что правительство Сирии назвало условия продолжения дальнейших переговоров с оппозицией.