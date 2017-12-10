Больные фантазии: в Крыму ответили на благодарность Порошенко за «непоколебимую веру» в Украину

Симферополь, 10 декабря. Депутат государственного совета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко, поблагодарившего жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину.

Ганжара отметил, что Порошенко может надеяться на ответную благодарность от крымчан и жителей Донбасса исключительно «в своих больных фантазиях». По его словам, крымчанам не за что благодарить украинского президента. В еще большей степени невозможна «благодарность» от жителей Донбасса, против которых Киев ведет войну.

«Президент Украины и другие представители украинского режима, продолжают так или иначе упоминать Крым в своих пустых, ни к чему не ведущих выступлениях», — добавил Ганжара, слова которого цитирует RT.

Ранее заместитель министра на Украине призвал «раздробить Россию на части». Об этом писала Газета.ru.