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Больные фантазии: в Крыму ответили на благодарность Порошенко за «непоколебимую веру» в Украину
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    Больные фантазии: в Крыму ответили на благодарность Порошенко за «непоколебимую веру» в Украину

    23:23  10 Декабря 2017  /обновлено: 23:23  10 Декабря 2017
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    Больные фантазии: в Крыму ответили на благодарность Порошенко за «непоколебимую веру» в Украину

    Симферополь, 10 декабря. Депутат государственного совета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко, поблагодарившего жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину.

    Ганжара отметил, что Порошенко может надеяться на ответную благодарность от крымчан и жителей Донбасса исключительно «в своих больных фантазиях». По его словам, крымчанам не за что благодарить украинского президента. В еще большей степени невозможна «благодарность» от жителей Донбасса, против которых Киев ведет войну.

    «Президент Украины и другие представители украинского режима, продолжают так или иначе упоминать Крым в своих пустых, ни к чему не ведущих выступлениях»,  — добавил Ганжара, слова которого цитирует RT.

    Ранее заместитель министра на Украине призвал «раздробить Россию на части». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #крым #благодарность #ганжара #ответ
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