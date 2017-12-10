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Политика
ЕС отказывается от Прибалтики — эксперт
Политика
ЕС отказывается от Прибалтики — эксперт
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    ЕС отказывается от Прибалтики — эксперт

    22:39  10 Декабря 2017  /обновлено: 22:39  10 Декабря 2017
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    ЕС отказывается от Прибалтики — эксперт

    Москва, 10 декабря. Европейский Союз отказал странам Прибалтики в финансировании всех предложенных ею долгосрочных проектов, финансирование которых должно осуществляться из бюджета ЕС. При таких обстоятельствах лидеры Латвии, Литвы и Эстонии в ближайшие годы будут стремиться восстановить отношения с Россией. Такое мнение высказал Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

    Аналитик отметил, что ЕС отказал Вильнюсу в праве закрепить за построенным терминалом сжиженного природного газа в Клайпеде статус регионального. Таким образом Брюссель дал понять, что отказ от российского газа в пользу сжиженного газа Соединенных Штатов и стран Скандинавии является преждевременным.

    «В этом вопросе Европа заняла полностью антиамериканскую позицию, не желая подсесть на покупку гораздо более дорогого американского СПГ», — утверждает эксперт.

    Баранчик также указал на неопределенность перспектив железной дороги Rail Baltica. Статья опубликована на сайте Regnum.ru.

    Накануне Латвия упрекнула США в «позорной экономии на безопасности своей страны».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #эстония #латвия #ес #литва #прибалтика
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