Москва, 10 декабря. Европейский Союз отказал странам Прибалтики в финансировании всех предложенных ею долгосрочных проектов, финансирование которых должно осуществляться из бюджета ЕС. При таких обстоятельствах лидеры Латвии, Литвы и Эстонии в ближайшие годы будут стремиться восстановить отношения с Россией. Такое мнение высказал Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Аналитик отметил, что ЕС отказал Вильнюсу в праве закрепить за построенным терминалом сжиженного природного газа в Клайпеде статус регионального. Таким образом Брюссель дал понять, что отказ от российского газа в пользу сжиженного газа Соединенных Штатов и стран Скандинавии является преждевременным.

«В этом вопросе Европа заняла полностью антиамериканскую позицию, не желая подсесть на покупку гораздо более дорогого американского СПГ», — утверждает эксперт.

Баранчик также указал на неопределенность перспектив железной дороги Rail Baltica. Статья опубликована на сайте Regnum.ru.

Накануне Латвия упрекнула США в «позорной экономии на безопасности своей страны».