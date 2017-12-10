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Политика
Посольство России в Лондоне подшутило над The Guardian из-за статьи
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    Посольство России в Лондоне подшутило над The Guardian из-за статьи

    22:17  10 Декабря 2017  /обновлено: 22:17  10 Декабря 2017
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    Посольство России в Лондоне подшутило над The Guardian из-за статьи

    Лондон, 10 декабря. Сотрудники российского посольства в Великобритании прокомментировали опубликованную в британской газете The Guardian статью, посвященную России.

    Речь идет о материале, автор которого решила дать советы властям Соединенного Королевства по выстраиванию политического диалога с Москвой после проведения президентских выборов в 2018 году. Экс-главред французской газеты Le Monde Натали Нугайред пишет о том, что в РФ могут произойти самые «неожиданные вещи», а также пытается провести некоторые параллели с СССР.

    «Отличное планирование внешней политики после Brexit», — пошутили официальные представители дипломатического представительства Российской Федерации.

    Напомним, ранее стало известно о том, что британской стороне придется выплатить Евросоюзу приблизительно 40-45 миллиардов долларов в качестве счета за Brexit.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #британия
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