Посольство России в Лондоне подшутило над The Guardian из-за статьи

Лондон, 10 декабря. Сотрудники российского посольства в Великобритании прокомментировали опубликованную в британской газете The Guardian статью, посвященную России.

Речь идет о материале, автор которого решила дать советы властям Соединенного Королевства по выстраиванию политического диалога с Москвой после проведения президентских выборов в 2018 году. Экс-главред французской газеты Le Monde Натали Нугайред пишет о том, что в РФ могут произойти самые «неожиданные вещи», а также пытается провести некоторые параллели с СССР.

«Отличное планирование внешней политики после Brexit», — пошутили официальные представители дипломатического представительства Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о том, что британской стороне придется выплатить Евросоюзу приблизительно 40-45 миллиардов долларов в качестве счета за Brexit.