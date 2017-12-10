Митинги сторонников Саакашвили завершились в Киеве

Киев, 10 декабря. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили завершили массовые акции в центре Киева, проходившие в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство сообщает, что часть протестующих собралась у здания генеральной прокуратуры Украины. К ним обратился один из ближайших соратников Саакашвили, Давид Сакварелидзе. Он заявил о готовности к «более радикальным действиям», если экс-губернатора Одесской области не выпустят на свободу.

Несколько ранее митингующие также провели акцию, в ходе котороой было заявлено требование об импичменте президента Порошенко. Акивисты разбили окна магазина Roshen, собственником которого остается Петр Порошенко.

Накануне Газета.ru сообщала, что Михаил Саакашвили не прекращает активной политической деятельности даже находясь в стенах столичного СИЗО.