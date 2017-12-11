Криптоиндустрия и блокчейн на службе у государства: эксперт рассказал, как это поможет россиянам. ФАН-ТВ

2017 год ознаменовался настоящим бумом на рынке криптовалют. Капитализация восьми самых крупных из них (биткоин, эфириум, лайткоин, дэш, эфириум классик, рипл, йота и НЕО) увеличилась более чем в десять раз и превысила 200 миллиардов долларов. Российские ICO привлекли за этот год более 263 миллионов долларов. Курс биткоина оставался крайне нестабильным, и в итоге к концу года вырос на 600 %, перепрыгнув отметку в 9500 долларов. Что сулит нам криптоиндустрия будущего – золотую лихорадку, возвращение МММ или беспрецедентное развитие мировой экономики? Своими мыслями на эту тему с корреспондентом ФАН-ТВ поделился эксперт ICO Bench, блокчейн-аналитик Василий Суманов.

– Биткоин подошел к отметке в 10 тысяч долларов. Что дальше?

– Дальше прогнозировать цену сложно: может быть и откат, может быть и нет. Но в целом, я лично жду долгосрочный тренд – у меня день рождения в мае, я жду 30 тысяч к своему дню рождения, – то ли в шутку, то ли всерьез говорит Суманов.

– А что же так укрепляет его позиции?

– Во-первых, это дефляционный актив с ограниченной эмиссией. Люди его покупают, верят в то, что он будет еще дороже стоить, выводят на свой кошелек холодный куда-нибудь и откладывают.

– Когда в мире зародилась криптоиндустрия, и на каком этапе она находится сегодня?

– Зародилась, наверное, в году 2011-м реально. Дело в том, что первый концепт биткоина 31 октября 2008 года опубликован и разослан многим криптографам мира от имени некоего Сатоши Накамото, про которого никто ничего так точно сказать и не может до сих пор.

30 миллионов пользователей пользуются криптовалютой – это уже огромная индустрия с огромной компьютеризацией, на самом деле, для этого количества и с огромными возможностями. Куча ивентов постоянных, куча каких-то академических работ уже много-много лет выпускается по децентрализованным маркетплейсам, по блокчейну в управлении государством, по блокчейну в финансах. Куча банков мировых его внедряют, и понятно, почему: потому что можно внедрить блокчейн и выгнать половину штата сразу же. Появилась возможность краудфандинга через ICO – огромная новая возможность, на самом деле. Что дает ICO? Это возможность собрать инвестиции со всего мира, то есть, это убирает барьеры для инвестиций. Самое главное, что есть в обществе концепт такой социальный, что проекты должны фондироваться не за счет бюджета, не за счет каких-то банковских кредитов с большой процентной ставкой, а что в сообществе проекты должны фондироваться сообществом. То, что нужно обществу, в идеальном мире само профинансировало, само сделало для себя проект, получило с него, условно, дивиденды в виде некой экономии либо какого-то дохода, общественной пользы, и всё хорошо.

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– Бум блокчейна и ICO открывает много возможностей перед стартаперами, ну и, конечно, перед государством ставит новые задачи. Какие бы вы отметили в первую очередь?

– Для государства я бы отметил задачу, что нужно внедрять блокчейн разумно. Не буду критиковать персонально никого, но я очень много, особенно летом, читал новостей, разные большие лица [говорили]о блокчейне. Читаешь – ну, человек ничего не понимает, вообще! Нужно брать и решать социальные задачи. Можно сделать голосование то же самое, простейший кейс… Можно сделать простейший учет каких-то пенсионных, прочих… Есть довольно большой объем возможностей, которые можно с помощью блокчейна сделать. Это недорого, это сильно сократит издержки, это позволит, извиняюсь, не пилить бюджеты, а заниматься делом. Делать нам, гражданам, жизнь проще. Земельный кадастр. Мне, например, было бы очень приятно знать то, что я куплю квартиру. Куплю не просто какую-то запись в базе данных, которые кто-то там за деньги может теоретически переправить, или там все может сгореть, или потеряться вдруг. А я имею запись в блокчейне, и изменить ее невозможно совершенно никак.

– А что касается стартаперов?

– Для стартаперов блокчейн дает две вещи. Первое – он дает сделать более интересный продукт, более качественный, чем был до этого. Он, в теории, позволяет собрать финансирование на свой проект, не обращаясь к посредникам, то бишь к венчурам.

– Со всех сторон уже говорят о том, что в итоге мы вступаем в настоящую новую экономическую эволюцию мира. Насколько мы все близки к пониманию того, что это изменит нашу жизнь кардинальным образом?

– То, что криптовалюта изменит мир, – это очевидно, потому что это значительное упрощение платежей и сокращение огромного количества затрат и возможности для микротранзакций.

– То есть, по-вашему, криптовалюта, это, действительно, перспективная реальность, а не мыльный пузырь?

– Да, криптовалюта – это не то что перспективная реальность. Скорее всего, это платежное средство, которое в ближайшие годы уже станет мейнстримом на планете, по крайней мере, в развитых странах. А в неразвитых станет еще раньше. Я как бы за адекватное урегулирование всей криптовалюты, как сделала Япония. Понятное дело, что государственные традиционные эмиссионные центры потеряют свою монополию на деньги. Они уже потеряли, уже процесс не вернуть обратно. Здесь я считаю нужным просто подстраиваться под новую реальность и от этой реальности уже исходить.

– А какова вероятность того, что криптовалюта полностью заменит наши традиционные деньги?

– Я в этом уверен на 100% потому что ценность криптовалюты – в вере в данный момент, но у них есть огромный потенциал именно технический: удобства, сокращение всех издержек. Зачем нам 25 банков-корреспондентов, условно, куча посредников в разных странах, чтобы перевести деньги из одной страны в другую, комиссию нужно еще нужно заплатить, кучи цепочек пройти? Зачем это нужно, когда это можно сделать напрямую?

– Как вы видите такой переход, неужели он будет настолько тотальный? Невозможно сохранить национальную валюту и криптовалюту вместе?

– Я, во-первых, думаю, что национальные валюты станут в виде криптовалют национальных.

– То есть, они видоизменятся, появится тот же крипторубль, о котором идут разговоры?

– Да, крипторубль очевидно появится, если все пойдет, как я ожидаю. На самом деле, вот эти криптонациональные валюты не будут ничем отличаться от национальных, кроме того, что они не будут существовать в наличной форме. То есть, это будут те же обязательства того же Центробанка.

– Те же электронные деньги?

– Для пользователя изменится только то, что можно быстро переводить, удобно. Для государства изменится только то, что можно контролировать все балансы в данный момент. Одноуровневая банковская система. То есть, не то, что, когда есть банк, у которого счет корреспондентский в Центробанке, а что в этом банке происходит? А черт его ведает. У вас будет личный счет, по сути, в Центробанке. Одноуровневая банковская система. У многих частных банков есть понимание, что надо очень быстро бежать. Не стоять, а бежать туда, пока еще не заняли. Многие банки хотят получить систему юридически значимых смарт-контрактов на территории данного государства. Чтобы этот смарт-контракт был не только обязательством в цифровом виде, но еще и в судах принимался, как-то еще, потому что пока смарт-контракты юридически значат ровно ноль.

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– Говорят, благодаря блокчейну продукты станут дешевле за счет прямых поставок от производителей. Производители сами смогут продавать свои товары напрямую покупателю. Такая платформа – действительно наше будущее? Как изменится ритейл-индустрия?

– Вы знаете, есть такой концепт, я видел несколько проектов, и хороших, и не очень, именно на тему еды. Мы сейчас переоцениваем быстроту принятия этой технологии, на мой взгляд. Большинство людей в принципе не понимают, ни как кошелек завести, даже биткоин-кошелек, не то что там какой-нибудь эфириум, не то что какие-то токены где-то купить. Я думаю, что это будет постепенно, постепенно приниматься. Может быть, лет 5-7 на это потребуется, когда эта технология, наконец, развернется, потому что блокчейн-система пока не доработана.

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